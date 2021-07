441 i Nordland bøtelagt for mobilbruk bak rattet

Nyheter

7953 personer ble bøtelagt for mobilbruk bak rattet i løpet av første halvår – 441 av de bøtelagte var i Nordland politidistrikt. Sammenlignet med samme tid i fjor, er det en økning på 15 prosent.

Organisasjonen Ung i Trafikken reagerer på tallene, og frykter de i realiteten er enda høyere, skriver de i ei pressemelding.

– Det er ingen tvil om at oppmerksomheten vår svekkes ved å bruke mobilen, så dette er ikke noe hyggelig lesning. I tillegg frykter vi at mørketallene er store, sier kommunikasjons- og samfunnskontakt i Ung i Trafikken, Henrik Pettersen Sunde.

Ifølge Ung i trafikken kan tre av ti dødsulykker i trafikken kobles til mobilbruk. Sjåfører som bruker mobilen mens de kjører risikerer 5000 kroner i bot og tre prikker på førerkortet, etter at regjeringa endra reglene fra nyttår og tredobla bøtene. Tidligere var boten 1700, samt to prikker.

– Det skal svi hvis du blir tatt i å trikse med mobilen mens du kjører bil, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Å bruke mobil bak rattet er farlig, enkelt og greit. Mange unge tenker kanskje at «en trafikkulykke skjer ikke meg» – slike holdninger er ikke tilstrekkelig, sier Sunde i Ung i Trafikken, ifølge pressemeldinga.

Ifølge Trygg Trafikk er 9 av 10 nordmenn enige i at teksting bak rattet er farlig, skrev TV 2 tidligere i år. Kanalen skriver at Høyesterett i fjor høst slo fast at mobilbruk selv ikke er tillatt på rødt lys eller i stillestående kø, da det fortsatt blir regnet som kjøring.