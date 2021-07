Episode 4 – Motivene bak terroren

Nyheter

Rett før Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker i terrorangrepene på regjeringskvartalet og Utøya, sendte han en e-post til over 1000 mottakere. E-posten inneholdt det såkalte manifestet til terroristen, en tekstsamling på rundt 1500 sider.

– Det er et dokument i tre deler. Første delen er artikler han har klippet og limt fra andre kilder. Den handler først og fremst om innvandring, og hvordan Europa vil bukke under for alle de farlige innvandrerne som kommer med en annen religion, sier Åsne Seierstad.

Dette er episode 4 i en dokumentarserie i fem deler om terrorangrepene i Oslo og på Utøya, produsert av Faktisk.no.

Det er ti år siden terrorangrepene, en dag de færreste glemmer. Men mange av dem som er barn og unge i dag, husker det ikke. I en serie korte dokumentarer tilpasset denne målgruppen, forklarer redaksjonen i Faktisk.no hva som skjedde og hvorfor.