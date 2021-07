Fem nye koronatilfeller - vurderer tiltak

Nyheter

Øksnes kommune melder i en pressemelding at det er registrert fem nye smittetilfeller i kommunen i løpet av torsdag. Det er varaordfører Ken Ivan Reinholdtsen som står for utsendelsen av pressemeldingen. Han varsler i meldingen at det kan bli aktuelt å innføre lokale tiltak i forbindelse med det nye utbruddet.

Han skriver at opprinnelse og smitteveier for det siste utbruddet er fortsatt uavklart. Men at de antas at alle de fem tilfellene har en forbindelse med det pågående utbruddet i Sortland.

- Alle de smittede er isolerte og nærkontakter er satt i karantene, opplyser Reinholdtsen i meldingen.

Smittesporingen og testingen vil pågå for fullt fremover, og vil vare så lenge det er nødvendig, inntil Øksnes kommune har oversikt over smittesituasjon og smitteveier, melder Reinholdtsen i pressemeldingen.

- Utbruddet i Øksnes anses som uoversiktlig, og vi oppfordrer alle innbyggere i Øksnes på det sterkeste om å være forsiktig og ekstra nøye med å holde avstand (helst 2 meter), opprettholde god håndhygiene og bruke munnbind på steder der det er mange personer, melder Reinholdtsen.