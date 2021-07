Forventer at smitten øker i kveld

Nyheter

I en pressemelding torsdag ettermiddag, opplyser vikarierende smittevernlege i Sortland, Hedda Mørch, at det fortsatt er stor testaktivitet. 227 personer ble testet torsdag og det ventes svar på de 130 testene som ble tatt onsdag.

– Det forventes at antall smittede vil øke i løpet av kvelden, sier Mørch i pressemeldingen.

Hun trekker spesielt frem at Blå bar har samarbeidet med smittesporingsteamet i arbeidet med smittesporingen, og at de har bidratt med nødvendig informasjon for at kartleggingen skal bli best mulig. I samråd med smittevernoverlegen har utestedet besluttet å holde stengt ut over kvelden. Ifølge pressemeldingen er det for å begrense smittespredningen i Sortland.

– Videre ber vi om at personer som har vært på Vita på Sortland storsenter mandag 19/7 eller tirsdag 20/7 0900-1600 begge dager, tar kontakt for testing, opplyser Mørch.

Hun oppfordrer til å begrense sosial aktivitet, og til å være nøye med smittevernreglene.

– Særlig viktig er det å holde seg hjemme ved symptomer, og ha lav terskel for testing. Alle kan bidra for at vi igjen skal få kontroll på smitten i Sortland, og vi vil takke alle som bidrar, uttaler Mørch.