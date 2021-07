Hold ut, snart blir det knallvær – i hvert fall i et par dager

Nyheter

Det er ingen overdrivelse å slå fast at det den siste tida har vært særdeles grått og kaldt sommervær i Vesterålen. Med temperaturer under ti grader, tunge skyer og stadige regnbyger har mange lengtet etter varmere vær og mer sol på kroppen

Nå ser det ut til at sommervarmen kommer tilbake over helga – i hvert fall for et par-tre dager. Fra søndag kveld skal nemlig sola titte fram, ifølge Yr.no, og temperaturen vil bevege seg litt lenger opp på gradestokken, men bare til 14 grader på Sortland.

Men både mandag, tirsdag og onsdag bikker bikker temperaturen 20 grader samme sted, og på det meste vil det kunne bli 24 grader og sol, ifølge værmeldingstjenesten.

Til Harstad Tidende sier meteorolog Charalampos Sarchosidis at vi i nord nå kan stjele litt finvær fra Sør-Norge, som den siste tida har hatt mye sommervarme.

– For tiden er det Sør-Norge som har sommerværet, så vi skal stjele det og gi dem det stygge været. Vi legger bak oss høstværet og tar tilbake sommeren. Nå er det vår tur til å nyte litt sommervarme og sol, sier meteorologen med en liten latter.

– Mandag kommer temperaturen opp i 20 grader, kan det se ut til. Tirsdag og onsdag blir de varmeste dagene. Da skal man ikke se bort fra at det blir 25 grader. Det er usikkert hvor mye sol det blir. Uansett, kan det jo bare bli bedre enn det er nå, sier meteorologen.

– Jeg blir ikke overrasket, tar vi hele Nord-Norge under ett, kan 30-tallet bli nådd enkelte steder. det er vanskelig å si hvilke steder før vi kommer nærmere disse datoene.

Onsdag ser været ut til å bli noe gråere igjen Meteorologen sier til Harstad Tidende at meldinga foreløpig er usikker så langt fram i tid, men at det ikke ser ut til at de kalde temperaturene kommer tilbake med det første.