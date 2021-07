Nyheter

I en pressemelding fra Torghatten Nord, opplyses det at avgangen fra Lødingen klokka 22.45 på fergesambandet Lødingen - Bognes er kansellert inntil videre.

Årsaken er tekniske problemer.

Like over klokka 23.20 opplyser Torghatten Nord at B-avgangene på sambandet er kansellert, mens A-avgangene går som oppsatt.