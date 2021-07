To nye har testet positivt

Nyheter

Opplysningene kommer frem i en pressemelding fra Hadsel kommune.

To nye personer har testet positivt for korona/covid-19. I meldingen opplyses det at nærkontaktene er blitt informert.

Kommunen skriver at begge de smittede ble testet onsdag. De positive svarene kom frem etter at de ble testet av laboratoriet i Bodø. Det er etter analyse av PCR-tester at de to nye positive tilfellene fremkommer.

Smittevernlegen i Hadsel, Martin Larsen Drageset, sier følgende om de to tilfellene som nå er oppdaget.

– Det ene tilfellet kan knyttes opp mot utbruddet ved Blå bar på Sortland. Det andre dreier seg om en tilreisende fra et annet sted i landet, og det er uvisst om vedkommende har blitt smittet før eller etter ankomst til Hadsel. Smittesporing er gjennomført for begge, og alle nærkontakter er informert.

De tre hurtigtestene som ble meldt positive onsdag i Hadsel, medførte at kommunen rustet til testing i større skala på Melbu. De tre som avla de positive hurtigtestene, hadde potensielt mange nærkontakter gjennom jobb og fritidsaktiviteter, opplyser Hadsel kommune.

Samtidig kommer også Hadsel kommune med positive nyheter. 156 personer ble testet i løpet av torsdag. Flere av dem ble testet med hurtigtest. Alle hurtigtestene ga negativt resultat.

– Igjen vil jeg oppfordre folk til å være ekstra påpasselige med å holde avstand og begrense sosial omgang. Vi har vist at vi er gode på smittevern tidligere, og i de kommende dagene er det veldig viktig at vi fortsetter å være oppmerksomme på disse tingene, uttaler Drageset.