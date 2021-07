266 nye koronasmittede registrert siste døgn

Nyheter

De siste sju dagene er det i snitt registrert 194 koronasmittede per dag.

Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 154, så trenden er stigende.

Ved midnatt natt til fredag var det utført 6,4 millioner koronatester her i landet siden februar i fjor.

I alt har 135.235 personer testet positivt.

Til nå har 3.309.961 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.706.659 personer har fått andre dose.

Torsdag var 21 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tre færre enn dagen før. Oversikten på Nordlandssykehusets nettsider viser at det ikke er noen innlagte ved deres avdelinger.

I Nordland ble det torsdag rapportert inn 30 smittede fra Nordland. Det viser oversikten fra Folkehelseinstituttet (FHI), som også publiseres av VG.

Nesten halvparten av disse tilfellene er fra Sortland (14). Øksnes står med sju nye, mens Hadsel står oppført med fire. Vi gjør oppmerksom på at det ofte kan ta en dag fra tilfellene meldes og til de fremgår av tabellene og oversiktene fra Folkehelseinstituttet. Bø og Andøy står også med hvert sitt smittetilfelle, mens Alstahaug står med to og Vågan med et.

Natt til fredag melder Sortland kommune om 27 nye smittede – disse kommer altså i tillegg til FHIs statistikk, som oppdateres en gang i døgnet.

12 av kommunene i Nordland har for tiden pågående smittetilfeller, som vil si tilfeller meldt inn de siste 14 dagene. Sortland har på få dager gått fra å ha null, til å bli versting i fylket med 26 pågående tilfeller.

I Nordland er det 67 pågående tilfeller. 49 av dem er registrert i Vesterålen.

Til sammen er 796 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

57,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 17 dødsfall i Norge.