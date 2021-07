91 testet i Hadsel - en positiv hurtigtest

Nyheter

Det er Hadsel kommune som opplyser dette i en pressemelding fredag kveld. 91 personer var og testet seg på Melbu, og det var altså en av dem som testet positivt.

Personen som har avlagt positiv hurtigtest hadde vært innom steder på Sortland som tidligere er nevnt som smittekilder. I tillegg skal personen har vært innom Sareptas på Melbu onsdag. Hadsel kommunes smitteteam ber alle som har vært på Sareptas onsdag om å være oppmerksomme på eventuelle symptomer.

- Koronatelefonen (417 04 502) holder åpent fra 09.00 til 11.30 lørdag, og det er mulig å teste seg samme dag, melder Hadsel kommune.

Kommunen opplyser at det er tatt koronatest av 247 personer de to siste dagene, og flere av dem skal ha blitt testet med både hurtigtest og PCR-test, meldes det. Kommunen fikk svar på 152 av de 156 testene so ble sendt inn fra torsdag. Alle de 152 var negative.

- 152 av 152 tester var negative. I skrivende stund venter vi ennå på de siste fire svarene fra torsdagstestingen. Lørdag ettermiddag får vi den endelige analysen av 91 tester som ble foretatt i løpet av fredagen, opplyser Hadsel kommune.

Kommunen er nå oppe i seks positive tester i dette utbruddet.

Det meldes at kommunens kriseledelse hadde digitalt møte fredag ettermiddag, der de ble oppdatert på smittestatus og den lokale utviklingen.

- Hadsel kommune følger selvsagt situasjonen nøye og gjør kontinuerlige vurderinger for innbyggernes beste, opplyses det i pressemeldingen.