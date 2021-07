Enda flere smittet i Bø

Nyheter

Det opplyser Bø kommune og smittevernlege Anders Svensson i en pressemelding.

Inkludert tilfellet som ble meldt om torsdag kveld, er det nå fire personer i kommunen som har avlagt positiv koronatest i forbindelse med det pågående utbruddet.

- Vesterålen er rammet av et pågående utbrudd med Covid-19 som involverer og påvirker alle kommunene i regionen. Bø kommune har påvist, medregnet det tilfellet som ble meldt i går, i alt fire personer med positiv Covid-19 test. Alle nærkontakter er kontaktet, og satt i karantene. Bø kommune har testet over 100 personer i dag, men vi har fortsatt ikke full oversikt over smitteutbruddet, kommenterer Anders Svensson i pressemeldingen.

I meldingen ber kommunen alle være ekstra oppmerksomme på symptomer som hoste, forkjølelse, feber og/eller tap av lukt og smaksans.

- Har du symptomer ber vi deg ta kontakt med smittesporingsteamet for å få vurdert om det er behov for testing. Vi har ikke kapasitet for å svare på telefon og ber derfor alle om å ta kontakt på SMS på koronatelefonen (90 86 06 88) eller på epost smittesporing@boe.kommune.no, melder Bø kommune og smittevernlegen i meldingen.

Koronatalefonen vil være åpen mellom klokken 10.00-14.00 lørdag 24. juli og søndag 25. juli.

- Bø kommune oppfordrer våre innbyggere til å være ekstra oppmerksomme i tiden fremover. Vask hendene, hold avstand og bruk gjerne munnbind hvis det er vanskelig å holde tilstrekkelig avstand, meldes det.