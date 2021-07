Kulturtilbudet stenges i en uke

Nyheter

Det opplyser direktør Tone Toften i en pressemelding fredag ettermiddag.

Klokken 15.00 fredag ble Kulturfabrikken stengt og den vil forbli stengt frem til og med 31. juli. Toften melder at det er etter anbefaling fra smittevernlegene i regionen at de nå stenger.

– Dette innebærer at Sortland kino, Ungdomsfabrikken, Kulturkafeen og Sortland bibliotek er stengt i samme periode. Det vil bli mulig å bestille bøker for utlån fra biblioteket, og biblioteket vil legge ut egen informasjon om dette på sin hjemmeside. Innlevering av bøker stanses. Administrasjonen er stengt men kan nås via telefon eller epost. Ny vurdering tas mot slutten av uke 30 (neste uke). Sortland Museum foretar egen vurdering knyttet til Jennestad Handelsted og Sortland Museum og kommer med egen pressemelding, opplyser direktøren ved Kulturfabrikken.

Hun understreker at det ikke er påvist smitte hos noen ansatte ved Kulturfabrikken, og melder videre at de ikke har mottatt meldinger om at noen av de besøkende har vært smittet.

– Vi har begrenset bemanning på grunn av ferieavvikling og vi har flere ansatte som er i karantene for å avvente testing etter å ha vært nærkontakt med påvist smittede eller etter å ha vært i butikker som er opplyst om at smittede har oppholdt seg i. Dette, kombinert med at det er ekstra utfordrende å opprettholde tilstrekkelig avstand i arrangementene med lav bemanning, gjør at beslutning om stenging er tatt, skriver hun.

Toften uttaler at hun håper alle følger de lokale anbefalingene som er gitt fra smittevernlegen, slik at det er mulig å komme raskt tilbake til normalen.