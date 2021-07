Nye, strenge koronaregler i Vesterålen

Nyheter

Med bakgrunn i smittesituasjonen og belastningen på lokalt helsevesen innføres en lokal forskrift som forbyr skjenking etter midnatt og setter begrensninger for private sammenkomster.

De fem kommuneoverlegene i Vesterålen besluttet i et møte fredag formiddag å ta grep for å få bukt med smittesituasjonen i regionen.

– Utbruddet har svært mange armer som gjør det krevende å ha oversikt, og alle kommunene er påvirket i større og mindre grad. Vi sliter med å opprettholde kapasiteten på både testing og helsetjenestene for øvrig, forteller fungerende kommuneoverlege i Hadsel, Martin Larsen Drageset, ifølge ei pressemelding fra kommunene.

Folkehelseinstituttet (FHI) deltok også i møtet fredag. og støtter innføringa av den lokale forskriften, heter det i pressemeldinga.

Dette blir forbudt i Vesterålen

Kommuneoverlegene innfører blant annet en lokal forskrift som sier:

«det ikke er tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn to personer til stede utover egne husstandsmedlemmer, med unntak av der gjestene kommer fra samme husstand (bor sammen til vanlig) likevel slik at det maksimalt er ti personer til stede».

Det blir i tillegg forbudt å skjenke alkohol etter midnatt. Forskriften sier videre at:

«konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette ... Det er kun anledning å skjenke alkohol ved bordene og i forbindelse med matservering».

Forskriften trer i kraft 24. juli klokken 00.00 og gjelder til og med 31. juli 2021, og hvis man bryter noen av de nye reglene kan man straffes.

«Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser av i denne forskrift kan straffes iht. lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 8-1», står det i den lokale forskriften.

Anbefalinger

Kommunene har blitt enige om følgene anbefalinger i tillegg til forbudene:

Munnbind:

«Kommuneoverlegene anbefaler bruk av munnbind på offentlig sted der du ikke kan overholde 1-metersregelen. Munnbind kan beskytte mot smitte og at du smitter andre, men vil ikke gi fritak for karantene hvis du har vært i nærkontakt med smittet person

(Nærkontakter er definert som nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter)»

Arrangementer

«Kommuneoverlegene anbefaler at alle som er arrangører gjør en ny risikovurdering i forhold til om arrangementet kan gjennomføres i tidsrommet. Momenter som taler mot gjennomføring er:





1. Alkoholservering

2. Innendørs

3. Antall personer

4. Muligheter til å holde avstand

Hvis det ikke kan gjennomføres med strenge smitteverntiltak bør det avlyses eller utsettes».

I Sortland kommune er det nå også besøksforbud på kommunale omsorgsinstitusjoner og på fellesareal i omsorgsboliger. Det har fungerende kommunedirektør Terje Kili besluttet, kommer det fram i ei pressemelding fra kommunen.

Besøksforbudet gjelder fra og med 23. juli og fram til torsdag 29. juli. En vil gjøre løpende vurderinger av behovet.

Lødingen vurderer situasjonen

Lødingen kommune har ikke de samme reglene og anbefalingene, men her går de inn i et beredskapsmøte klokka 14 fredag.

– Der skal vi ta en vurdering av saken. Vi oppfatter det sånn at vi har en vesentlig annen smittesituasjon i Lødingen en på Sortland, i om med at vi ikke har noen smittede i Lødingen kommune, sier kommunedirektør i Lødingen, Per Gunnar Johnsen.

– Smitta har jo vært innom, og sånn kommer det alltid til å være siden folk reiser, men vi har foreløpig ingen smittede. Vi merker oss også at Harstad kommune har ett annet sett med virkemidler de har satt inn som tiltak. Om vi kommer til å iverksette det samme som Harstad er for tidlig å si, men vi skal i hvert fall ta en helhetlig vurdering av situasjonen nå klokka 14, forteller kommunedirektøren, og lover å holde innbyggerne oppdatert på eventuelle regler eller anbefalinger som måtte komme.