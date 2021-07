Over 40 koronapositive i Sortland

Nyheter

Det melder vikarierende smittevernlege i Sortland, Hedda Mørch, i en pressemelding fra Sortland kommune 01.15 natt til fredag.

Dermed er totalt 41 personer smitta i Sortland totalt, inkludert de 14 som allerede er bekrefta.

– Blant de 27 nye er også de fem som fikk positiv hurtigtest i går, som nå har fått bekreftet at de er covid 19-syke. Det vil si at det er 22 nye covid-19-smittede torsdag kveld, opplyser Mørch.

Hun opplyser at smittesporingen pågår, og at de fleste er smittet på Blå Bar den 17. juli.

– Men det er også noen som er smittet i andre sosiale sammenkomster og ved besøk i butikk, opplyser smittevernlegen.

Hun understreker også at flere smittede har vært inne på butikker i Sortland i løpet av uka.

På følgene steder har smittede oppholdt seg i lengre tidsrom. Vi ber om at alle som har vært på disse stedene tar kontakt for testing:

Felleskjøpet mandag 19/7 og tirsdag 20/7

Biltema mandag 19/7 og tirsdag 20/7, 12.00 - 20.00

Bowling 1 Sortland, søndag 18/7 19.50 - 21.00

Family sports Club, søndag 18/7 20.30 - 22.30 og mandag 19/7 15.20 - 21.30

Obs bygg mandag 19/7 07.00 - 15.30 og tirsdag 20/7 07.00 - 15.30

- Smittesporingsteamet jobber med å få kontroll på det pågående utbruddet i Sortland. Vi ber om at alle i kommunen har lav terskel for å teste seg og at alle begrenser sosial kontakt så mye som mulig, forteller Mørch i pressemeldingen.