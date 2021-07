Servicetorget på Sortland stenger inntil videre

Nyheter

På grunn av koronasituasjonen i Sortland, har kommunen besluttet å stenge servicetorget inntil videre.

Servicetorget er tilgjengelig på telefon og e-post, skriver kommunen i ei pressemelding.

– Vi beklager de ulempene dette eventuelt medfører, heter det i pressemeldinga sendt fra Eva Merethe Berglim, avdelingsleder fellestjenesten.

– Det er et er et forebyggende tiltak, vi har ferieavvikling og vil unngå at noen av oss som er på jobb blir smitta. Så folk trenger ikke å være redd for å ha fått smitte hos oss, sier Berglim til Vol.