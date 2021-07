Setter opp ekstra fergeturer på Bognes – Skarberget

Nyheter

Torghatten Nord melder i en pressemelding at de kommer til å sette opp flere ekstra turer på strekningen Bognes – Skarberget fredag ettermiddag og kveld.

Årsaken er at det er forsinkelser på ruta mellom Bognes og Lødingen på grunn av at et mannskapsmedlem på B-ruta har testet positivt for korona. Det har ført til at mannskapet er i karantene og strekningen går med redusert kapasitet.

I en tidligere melding fra fergeselskapet fredag ettermiddag, anbefaler de omkjøring via Skarberget – Bognes.

Disse turene vil seiles ekstra i kveld (fredag 23. juli) på strekningen Skarberget – Bognes: Fra Bognes 1915, fra Skarberget 1955, fra Bognes kl. 2035 og fra Skarberget kl. 2115.