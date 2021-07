To nye smittet i Øksnes – uavklart smittevei

Nyheter

Det er fungerende ordfører Ken Ivan Reinholdtsen som kommer med opplysningen i en pressemelding.

Han opplyser at opprinnelse og smitteveier for tilfellene ikke er avklart. Men det er grunn til å tro at tilfellene har forbindelse med det pågående utbruddet i Sortland.

– Alle de smittede er isolerte og nærkontakter er satt i karantene, opplyses det i pressemeldingen.

Det meldes at smittesporing og testing pågår og vil fortsette for fullt. Dette vil foregå så lenge det er nødvendig, inntil Øksnes kommune har oversikt over situasjonen og smitteveiene, opplyses det.

– Utbruddet i Øksnes anses som uoversiktlig, og vi oppfordrer alle innbyggere i Øksnes på det sterkeste om å være forsiktig og ekstra nøye med å holde avstand (helst to meter), opprettholde god håndhygiene og bruke munnbind på steder der det er mange personer, melder den fungerende ordføreren.

Lokale tiltak som gjelder Vesterålen er iverksatt.