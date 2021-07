Har fått fire positive koronasvar

Nyheter

Det var NRK som meldte om de to første, nye positive prøvene først. Senere på kvelden oppdaterer vikarierende smittevernlege Hedda Mørch i en pressemelding at det er to nye positive prøver som er kommet til etter NRKs melding. Dermed var det totalt fire personer som fikk melding om positivt prøvesvar lørdag på sine koronatester

Det fører det totale antallet smittede i forbindelse med utbruddet opp i 48.

Totalt er 220 personer i karantene, opplyser den vikarierende smittevernlegen.

Lørdag ble det også tatt tester i Sortland. 283 personer ble testet i løpet av dagen. Smittevernlegen opplyser at de venter svar på disse i løpet av kvelden søndag.

- Koronatelefonen er åpen søndag 1100-1500 og vi fortsetter med testing. Vi er fortsatt bekymret for at det er smitte i samfunnet og vi oppfordrer alle med symptomer til å holde seg hjemme og bestille test, opplyser Mørch i pressemeldingen.