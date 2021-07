Omkom i fallulykke i Lofoten

Nyheter

Politioverbetjent Remi Johansen i Nordland politidistrikt opplyser i pressemeldingen at de fikk melding om at en mann i 60-årene fra Østerrike var meldt savnet etter en tur på Kitinden i Flakstad kommune.

Frivillig mannskap fra Røde Kors ble sendt ut, i tillegg til redningshelikopter fra Bodø.

Johansen melder at det var krevende forhold i fjellet, med ulendt terreng, vind med 8-10 sekundmeter og regnbyger. Letemannskapene hadde også med seg kjentmann i området.

Klokken 03.52 ble mannen funnet omkommet. Johansen opplyser i pressemeldingen at alt tyder på at dette dreier seg om en tragisk fjellulykke og at politiet har startet rutinemessig etterforskning. Den omkomne ligger vanskelig til i fjellet og er ikke hentet ut av området ennå. Politiet opplyser at de avventer bedre sikt i området.

Pårørende er blitt varslet og er tatt hånd om av kommunens kriseteam, meldes det.