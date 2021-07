Tre positive Øksnes-prøver

Nyheter

I tillegg opplyser kommunen i artikkelen på nettsidene at det er en person bosatt i Øksnes som har avlagt positiv koronatest i Sortland. Dermed kommer det totale antall opp i tre positive prøver i Øksnes lørdag.

Tidligere på dagen meldte Øksnes kommune at beboerne og ansatte på Myreheimen må testes på grunn av at to ansatte ved institusjonen er blant de smittede.

Det er ordfører John Danielsen som har signert artikkelen på kommunens nettsider. Han skriver at de nye tilfellene trolig også har sammenheng med utbruddet som brer seg i Sortland. Han beskriver utbruddet som uoversiktlig og ber innstendig kommunens innbyggere om å være forsiktig og ekstra nøye med å holde avstand på helst to meter. I tillegg ber han om at det holdes god håndhygiene og at det brukes munnbind på steder med mange personer til stede.