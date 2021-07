Ber om dugnad for å bli kvitt smittebølgen

Nyheter

Den siste oversikten viser at det er 70 pågående smittetilfeller i Vesterålen. 13 av disse er i Danielsens kommune. Dette skjer bare tre uker etter at kommunen hadde sitt forrige utbrudd. Statistikken til Folkehelseinstituttet viser 39 pågående tilfeller i Sortland, men det kan gå en dag eller to før tilfellene blir lagt inn i systemet.