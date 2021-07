Ti nye smittede i Øksnes

Nyheter

I en pressemelding fra Øksnes kommune søndag kveld, opplyser ordfører John Danielsen, som tidligere søndag formiddag overfor VOL oppfordret til en felles dugnad for å få det massive utbruddet i Vesterålen under kontroll, at det er kommet ti nye tilfeller i Øksnes siste døgn.

Danielsen opplyser i meldingen at opprinnelse og smitteveier for alle tilfellene ikke er avklart. Smittevernmyndighetene i Øksnes antar at alle tilfellene har sammenheng med det pågående utbruddet i Vesterålen, som før søndag teller over 70 tilfeller.

Alle de smittede er isolerte og nærkontakter er satt i karantene.

- Smittesporing og testing pågår og vil fortsette for fullt, og så lenge det er nødvendig, inntil vi har oversikt over smittesituasjonen og smitteveier. I dag er det testet cirka 130 personer. De neste dagene vil testperioden utvides slik at flest mulig kan teste seg. Det må forventes flere smittede de neste dagene, opplyser Danielsen.

Han legger til at utbruddet anses som omfattende og uoversiktelig.

- Vi oppfordrer alle innbyggere i Øksnes på det sterkeste om å være forsiktig og ekstra nøye med å holde avstand (helst 2 meter), opprettholde god håndhygiene og bruke munnbind på steder der det er mange personer. Vi minner om de lokale tiltakene som er iverksatt og oppfordrer alle til å være med på en felles dugnad for å bekjempe smitten, uttaler Danielsen i meldingen.

Han forteller videre at ytterligger lokale tiltak vil bli vurdert.

I en melding lagt ut på kommunens nettsider søndag kveld, opplyser kommuneoverlege Ellen Pedersen at legekontoret i Øksnes kommer til å være stengt fra mandag til onsdag. Avtalte legetimer kommer til å bli gjennomført per telefon, med at legen ringer opp pasientene. Rutineblodprøver og annet utgår foreløpig, inntil kommunen har situasjonen under kontroll, meldes det.