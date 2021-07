Utsetter samarbeidsseminar

Nyheter

Det er i en pressemelding fra Andøy kommune det kommer frem at møtet mellom representanter for Andøy og Senja må utsettes. Målet med seminaret var å trekke frem positive utviklingstrekk i de to kommunene og se på et fremtidig samarbeid mellom Andøy og Senja.

Andøy-ordfører, Knut Nordmo, sier i pressemeldingen at han beklager at seminaret må utsettes, og at han og deltakerne fra Andøy hadde gledet seg til å besøke Senja.

– Smittesituasjonen er uklar i Andøy. Det store covid-19-utbruddet i Sortland har forgreininger til alle kommuner i Vesterålen. av den grunn har vi stengt sykehjem og omsorgsboliger for besøkende, uttaler Nordmo i pressemeldingen.

De velger å utsette allerede nå, for ikke å komme med en brå utsettelse nærmere helgen, skriver Andøy kommune.

– Det vil i denne situasjonen være klokest å utsette næringsseminaret allerede nå for å unngå en brå utsettelse nærmere helgen, sier Nordmo.

De møter forståelse hos den andre parten. Tom-Rune Eliseussen er ordfører i Senja og uttaler at seminaret var tuftet på to kommuner i samarbeid.

– Og når en kommune ikke kan delta, sier det seg selv at seminaret må utsettes, sier Eliseussen.

Samtidig understrekes det at kunstutstilling og kirkekonsert går som planlagt fredag klokken 18.00 og lørdag klokken 18.00.