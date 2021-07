Stenger ikke rådhuset helt

Nyheter

Det vil bli mulig å tidligstemme i Andøy de kommende dagene. Det opplyser Andøy kommune i en artikkel på sine nettsider.

Kommunens nye rådmann, Andreas Jordell, har besluttet at ansatte i kommunen i størst mulig grad skal ha hjemmekontor i forbindelse med det pågående smitteutbruddet, og skal ha det hele uken. Men det kommer likevel til å være åpent på rådhuset, blant annet for at det skal være mulig for befolkningene å tidligstemme i forbindelse med høstens stortings- og sametingsvalg.

Jordell opplyser i artikkelen at det er satt opp 36 personer til testing for korona i Andøy mandag, og at Jordell regner med at dette tallet vil øke.

- Brorparten av disse har blitt oppfordret til å teste seg fordi de har oppholdt seg på steder i Sortland med høy smittespredning. 36 tester innenfor én dag er et høyt antall, uttaler han.

Selv om rådhuset ikke stenger, oppfordrer rådmannen til så få som mulig besøker rådhuset, og at besøkene avtales i forkant. Jordell forklarer i artikkelen at de innfører tiltaket for at de vil unngå å komme i en situasjon der det må stenges helt ned. Han ber de ansatte som er på kontoret om å bruke håndsprit hyppig, og ber også om at der brukes munnbind.

Rådhuset vil være åpent for personer som vil tidligstemme, men Andøy kommune ber om at dette avklares på forhånd gjennom å kontakte kommunen på 76115000.