330 nye koronasmittede personer registrert siste døgn – høyeste tall på nesten to måneder

Nyheter

De siste sju dagene er det i snitt registrert 223 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 166, så trenden er nå stigende.

I alt har 136.097 personer testet positivt for korona i Norge og det er gjennomført om lag 6,4 millioner koronatester siden februar i fjor.

Til nå har 3.403.933 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.737.622 personer har fått andre dose.

Mandag var 24 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tre flere enn dagen før. Ingen var registrert innlagt for koronarelatert sykdom ved Nordlandssykehusets avdelinger, i Bodø, Vesterålen og Lofoten.

Det ble registrert 17 tilfeller i Nordland i løpet av mandag, viser tallene fra Folkehelseinstituttet. Men en skal være oppmerksom på at tallene fra Folkehelseinstitutter kun tar hensyn til positive tester som er bekreftet, ikke hurtigtester.

11 av tilfellene er fra Vesterålen, mens også Bodø med fire tilfeller og Vågan og Evenes med hvert sitt smittetilfelle har registrert smitte i løpet av mandag.

I hele Nordland er det 124 pågående tilfeller, et tall som for bare et par uker siden lå mellom 20-30. 94 av de pågående smittetilfellene, som vil si at personen har blitt smittet i løpet av de to siste ukene, skriver seg fra Vesterålen og Lødingen. Sortland står med 45 tilfeller registrert og Øksnes med 31.

799 koronasmittede personer er døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall.

(©NTB)