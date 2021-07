Men at forskriften ikke har hjemmel og at politiet ikke kan følge opp

Nyheter

Lørdag 17. juli dro en person på Blå bar i Sortland, uvitende om at hen tidligere i uka hadde blitt smittet med koronaviruset på pub i Meløyvær. En drøy uke etter er det rundt 100 smittede i Vesterålen, og over 200 personer i karantene. Flere bedrifter har måtte stenge, legekontor holder stengt for generelle henvendelser, og man kan ikke besøke familie i omsorgsboliger. Bursdager, bryllup og dåp har måttet avlyses.