Ber om munnbindbruk på hurtigbåter og ferger

Nyheter

Statsforvalterne i Nordland og Tromsø og Finnmark er avsendere av pressemeldingen. I tillegg til at hurtigbåt- og fergepassasjerer henstilles til å bruke munnbind, går det også ut en klar oppfordring til rederiene om å gjøre munnbind tilgjengelig for reisende som ikke har med seg munnbind om bord på fartøyene.

I pressemeldingen skrives det at statsforvalterne har registrert at det kan være vanskelig å holde avstand i forbindelse med reiser med hurtigbåt og ferge. Det er det pågående smitteutbruddet i Vesterålen og Harstad som er bakgrunnen for oppfordringen.

– Det er derfor ekstra grunn til å være årvåkne, og vi oppfordrer til bruk av munnbind i alle situasjoner der avstand ikke kan overholdes. Dette er særlig viktig ved alle typer offentlig kommunikasjon, uttaler Lars Utne Haukland, som er fungerende fylkeslege i Nordland.

Hans kollega i Troms og Finnmark, Anne Grethe Olsen, sier i meldingen at de tror økt bruk av munnbind vil kunne bidra til å forhindre smittespredning i Nord-Norge. I tillegg må også hendene sprites, og det må ikke reises om en har symptomer.