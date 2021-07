Har nedlagt forbud mot større arrangementer i Andøy

Nyheter

Bakgrunnen for forbudet er det store koronautbruddet i Vesterålen. Informasjonen om forbundet kommer fra en pressemelding fra Andøy kommune og artikkel på kommunens nettsider. I vedtaket fra kommuneoverlege Astrid B. Holm refereres det til at Andøy kommune foreløpig er lite berørt av det store utbruddet som har rammet Vesterålen. Holm beskriver i vedtaket situasjonen i Vesterålen som uoversiktlig.

Forbudet gjelder fra 28. juli og frem til og med 3. august.

Dette skriver kommuneoverlegen i vedtaket:

– Ut fra en samlet vurdering av risiko for utbredt allmennfarlig sykdom og smitte, og risiko for svekkelse av samfunnskritiske funksjoner i kommunen, beslutter kommuneoverlegen, i samsvar med Smittevernlovens § 4.1 punkt b) og fullmakt gitt av kommunestyret, et målrettet og begrenset tiltak som omfatter begrensning av arrangement i Andøy kommune til maks 100 personer til stede i tidsrommet 28.7.2021 til og med 3.8.2021, skriver Holm.

Formannskapspolitikerne i Andøy skal torsdag kveld møtes digitalt for å vedta de nye forskriftene som kommuneoverlegene i Vesterålen har anbefalt.