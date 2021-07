Havnet av veien etter utforkjøring

Nyheter

Uhellet skal ha skjedd ikke langt fra Sigerfjordtunnelen.

VOL har vært i kontakt med Politiets operasjonssentral. Der får vi opplyst at de foreløpig ikke har fått melding om personskader i forbindelse med trafikkuhellet, men at de er på vei til stedet for å sjekke ut hendelsen.

Drøye tjue minutter senere melder politiet at hendelsen oppstod ved at to biler har vært borti hverandre i forbindelse med en forbikjøring. Det ble små materielle skader og ingen personskader. Partene ordner saken med skademelding.