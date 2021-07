«Trenger Norge virkelig flere milliardærer?»

Nyheter

Norge trenger flere milliardærer, sier Ove Trellevik i Høyre. Om Høyre ønsker at deres åtte år i regjering skal dømmes på dette har de faktisk gjort en meget god jobb. Hvert år kartlegger Kapital hvordan det står til med lommeboka til de rikeste i Norge. De siste fire årene har Norge fått 126 flere milliardærer, og nå har Norge flere milliardærer utifra folketall enn USA. Arbeiderpartiet er uenige med Høyre i at mangelen på milliardærer er et av de store problemene som må løses de neste årene.





Høyres første- og andrekandidat i Nordland tok også til orde i en kronikk for regjeringens prioriteringer de siste åtte årene. De som har mest fra før har allerede fått 50 milliarder i skattekutt av Høyreregjeringen. Vanlige folk har fått 43 milliarder i velferdskutt. Arbeiderpartiet vil snu dette. Fordi vi mener at de som har den sterkeste ryggen skal bære den tyngste børa. Derfor vil Arbeiderpartiet at de rikeste av oss skal betale mer i skatt mens vanlige folk skal betale mindre. Der Høyres politikk skaper større forskjeller har Ap en politikk for mindre forskjeller.





Men hvem vinner mest på å fjerne formuesskatt? De rikeste i Bærum ville alene fått 200 mill mer enn hele Nord-Norge, og de 30 mest sentrale kommunene ville fått halvparten av skattekuttene. Ingen av disse ligger i nord. Høyre går til valg på full aksjerabatt som ville betydd et kutt på 7 milliarder i formuesskatten. Det er bistand fra nord til sør som vi får svært lite igjen for. At Høyre i Nordland forsvarer denne prioriteringen er skuffende.





Høyres to toppkandidater går til kraftig forsvar av en politikk som har gitt de 1000 rikeste i samfunnet 2,2 milliarder mindre i formueskatt siden høyreregjeringen tiltrådte. Samtidig som de rikeste har fått store skattekutt er barnehage og SFO blitt dyrere, brillestøtten til barn er redusert og avgiftene er økt. Vi i Arbeiderpartiet vil heller bruke penger på å skape arbeidsplasser, halvere fergeprisene, doble fagforeningsfradraget, kutte prisene på barnehage, SFO og styrke sykehusene.





Når Stortinget vedtok krisepakker for å hjelpe næringslivet gjennom koronakrisen ville Arbeiderpartiet stille krav om at våre skattepenger ikke kunne gå til store utbytter eller bonusfest, slik som vi har sett i Norwegian. Høyre sa nei. Vanlige folk tok støyten, mens noen beriker seg. Det kunne vært unngått, men regjeringen ville ikke.





Valget i år handler om vi skal ha 12 år med slike prioriteringer eller en ny kurs hvor det er vanlige folks tur.





Om du skal ta med deg et hverdagslig eksempel på hvordan Høyres fordeling de siste åtte årene har slått ut må det være dette; de 1000 rikeste har fått skattekutt som hadde gitt dem en fancy champagneflaske hver dag, men vanlige folk har fått skattekutt som kunne gitt dem en løk om dagen.



Rettferdig? Nei! Viktig for Norge? Nei, spesielt ikke når Høyre ikke klarer å bevise at dette skaper flere jobber.