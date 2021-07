Smittefri dag i Vesterålen

Nyheter

Etter nesten to uker med nærmest daglige oppdateringer om nye smittetilfeller i Vesterålen, ble det torsdag ikke meldt om et eneste nytt smittetilfelle. Den daglige oppdateringen fra Folkehelseinstituttet viste ingen smittede, men av og til kan oppdateringen av denne oversikten være en dag eller to på etterskudd.

Sendt torsdag kveld sendte Sortland kommune ut melding om at det ikke var registrert noen nye smittetilfeller i kommunen. Kvelden før meldte Sortland om en ny smittet. Tidligere på kvelden meldte Øksnes, som totalt meldte om ti nye tilfeller mandag og tirsdag, om at det ikke var registrert noen nye tilfeller torsdag. Den samme meldingen sendte de også ut onsdag.

Verken Bø, Andøy eller Lødingen har meldt om nye smittede i løpet av torsdag.

Sist ute var Hadsel, som sendte ut pressemelding fredag morgen med melding om at ingen hurtigtester var positive og at alle svarene fra analysen i Bodø kom tilbake med negative svar.