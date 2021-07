Sortlandsbonde tatt for brudd på dyrevelferdsloven: − Vi bønder er økonomisk og menneskelig konkurs

Kyrre Arvid Carlsen er pålagt å betale et gebyr av Mattilsynet for brudd på dyrevelferdsloven. Selv mener han Mattilsynet har pekt han ut som en skyteskive, og at dyrene hans har det bra.