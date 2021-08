Nå kan øksnesværinger komme på drop in-vaksinering

Nyheter

Øksnes kommune melder om mange ledige timer for å ta korona-vaksina. Kommunen arrangerer nå drop-in vaksinering tirsdag 3. og torsdag 5. august fra klokka 16.00, skriver de i ei pressemelding.

Dette gjelder for de som ikke har registrert seg i vaksinekøen eller ennå ikke fått time til vaksinering, melder kommunen. Tilbudet gjelder for dem som skal ta sin første dose av koronavaksina.

– Det er en del som ikke har registrert seg eller svart på tilbudet om vaksine. Derfor ønsker vi å prøve et lavterskeltilbud som drop in- vaksinering, slik at vi når ut til flest mulig, sier enhetsleder helse Lena Frantzen, ifølge meldinga.

– I tillegg har det vært en hektisk julimåned med store koronautbrudd og ferieavvikling, så noen har meldt seg til vaksinering, men ikke fått tilbud om vaksine. Dette beklager vi og ber de det gjelder om å ta kontakt med oss slik vi får tilbud time, sier hun videre.

Kommunen benytter seg av systemet «Varsling 24» for å informere om vaksinering. Det blir sendt ut SMS-melding med spørsmål om en ønsker vaksine, og takker man ja får man ny varsling med timeavtale. I tillegg har kommunen oppretta en egen mail, som de oppfordrer innbyggerne om å bruke.

I uke 31 og 32 vil vaksinering foregå i Øksneshallen. På kommunens hjemmeside og Facebook-side legges det ut ukentlig oppdatering om vaksinering, skriver kommunen.