679 nye koronasmittede registrert siste døgn

De siste sju dagene er det i snitt registrert 808 koronasmittede per dag i Norge. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.256, så trenden er fallende.

Mandag var 122 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 15 flere enn før helgen.

33 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 20 på respirator, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Ved Nordlandssykehuset var det to personer som var innlagt mandag. Begge var innlagte ved avdelingen i Bodø.

Det ble registrert fem nye smittetilfeller i Nordland mandag, der to av dem stammer fra Andøy. Det også to tilfeller i Narvik og et i Alstahaug.

I Nordland fylke var det ved midnatt registrert 284 pågående koronatilfeller, der smitten har vært registrert de siste 14 dagene. Tilfellene er fordelt på 26 forskjellige kommuner, som er en mer enn i går. Flest tilfeller har Bodø med 164 og Rana med 53. I begge disse kommunene er det stigende smittetrend, viser VGs oversikt. Sørfold har ni pågående tilfeller.

Sortland har fortsatt flest pågående tilfeller i Vesterålen med seks. Andøy står oppført med fire, inkludert de to tilfellene som ble meldt om mandag kveld. Hadsel og Øksnes har to pågående tilfeller hver.