892 nye koronasmittede registrert siste døgn

De siste sju dagene er det i snitt registrert 761 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.186, så trenden er stadig fallende, slik den har vært i nesten to uker.

Tirsdag var 119 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tre færre enn dagen før. To personer er innlagt ved Nordlandssykehuset, en i Bodø og en i Vesterålen.

35 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 21 på respirator. Det er to flere på intensiv og én flere på respirator sammenlignet med mandag, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Det ble meldt om 42 nye koronasmittede i Nordland tirsdag. I ni kommuner ble det registrert smitte. Bodø sto for 27 av de nye tilfellene, mens Rana sto for fem og Sørfold fire. Hemnes, Fauske, Vestvågøy, Vågan, Hadsel og Sortland står oppført i VGs statistikk med et nytt smittetilfelle hver.

Det er totalt 311 pågående sykdomstilfeller av covid-19 i Nordland. Det viser den samme oversikten til VG. Det massive utbruddet i Bodø fortsetter å vokse. Der er det nå 189 personer som er i isolasjon etter å ha blitt smittet de to siste ukene. Rana har 56 pågående tilfeller, mens Sørfold står med ti. Det er registrert smitte i 25 kommuner i fylket.

I Vesterålen er det 12 pågående tilfeller. Sortland har fem, Hadsel og Andøy tre hver, og Øksnes står nå med et pågående tilfelle.