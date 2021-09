Person innlagt med korona i Vesterålen

Nyheter

Det kommer frem av Nordlandssykehusets nettsider.

Ved oppdateringen som ble gjort tirsdag, kommer det frem at to personer er innlagt ved sykehusets avdelinger, der den ene er innlagt i Bodø, mens den andre er innlagt ved avdelingen i Vesterålen på Stokmarknes.

Det er den sjette pasienten siden pandemien startet som har blitt innlagt ved avdelingen i Vesterålen, viser den samme oversikten på Nordlandssykehusets nettsider.

Oversikten fra tirsdag viste også at det totalt har vært innlagt 69 personer ved Nordlandssykehusets avdelinger det siste halvannet året med koronarelatert sykdom. 51 av dem har vært innlagt i Bodø. I tillegg kommer det frem at til sammen 16 ansatte ved alle avdelingene har vært koronasmittet, mens det for øyeblikket er to ansatte som er smittet.

I alt 16 personer ved Nordlandssykehuset er ifølge oversikten på nettsiden i karantene eller isolasjon. På grunn av personvernet offentliggjør ikke sykehuset hvilken avdeling de som har vært syke eller er i karantene og isolasjon tilhører.