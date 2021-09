Bøfjerdingen Jan Fredriksen ferdig som leder for fiskarlaget

Nyheter

Fylkesfiskarlaget hadde årsmøte torsdag, som i år ble gjennomført digitalt. Fiskeribladet (abonnement) skriver at Fredriksen under møtet varslet sin avgang. Styrelederen har tidligere ikke ønsket å kommentere valget overfor avisa, men på tampen av sin åpningstale under møtet, varslet han at han ikke tar gjenvalg.