Holmstad-gutt scoret og bidro til flere hundre tusen i klubbkassa

Nyheter

26-åringen satte inn en av to scoringer og var dominant i den lilla og hvite Nardo-drakta i onsdagens cupkamp mot Arendal. Laugsands scoringer kan vise seg å være verdt flere hundre tusen kroner. For hans nye klubb får minimum 360 000 kroner fra Norges Fotballforbund for avansementet.