Igjen aktivitet etter fire måneder stans

Nyheter

Det er Bladet Vesterålen (abonnement) som skriver dette. VOL skrev for en drøy måned siden at det var full stopp for Primex og 90 ansatte var i permisjon. Etter en stor omstillingsprosess i fjor, la Primex på Myre bak seg en bra vintersesong. Planene om å satse på laks er noe utsatt og oppdrettstorsk kan bli en viktig faktor for selskapet, skrev VOL i mai i år.