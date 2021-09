Ulriksen om kjøpet av Åsegarden: – Vi bruker de pengene vi må

Nyheter

Tirsdag skrev VOL om eiendomsutvikler og bøfjerding Håkon Ulriksens planer for oppkjøpet av den nedlagte militærleiren i Harstad, Åsegarden. Sammen med Ole-Martin Almeli i OH Holding har Ulriksen kjøpt Åsegarden for 21 millioner kroner. Han røper allerede nå at planene omfatter etablering av hotell, boligfelt og verkstedtjenester.