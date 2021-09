Skal bli verdens første helelektriske sykkelritt

Nyheter

Dette står å lese i en pressemelding.

Det har krevd samarbeid, innovasjon og vilje. Nå er målet å bli et av verdens mest bærekraftige sykkelritt.

Daglig leder i Arctic Race of Norway mener at alle må starte et sted, og at alle kan bidra, for at målene i Paris-avtalen skal nås.

– Skal vi nå målet i Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen, må alle bidra, også idretten, sier daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway i pressemeldingen.

Da syklistene sto på startstreken i Tromsø i år, klare for den åttende utgaven av Arctic Race of Norway, var 65 elbiler klare som følgebiler. Hvert av de 19 deltakende lagene hadde to elbiler hver.

– Tilbakemeldingene fra lagene har vært gjennomgående positive. Bilene de fikk til disposisjon var godt egnet til formålet. Flere ga i tillegg uttrykk for at det var positivt at Arctic Race of Norway tar et utvidet ansvar for miljøet, og at de fikk være med på dette, sier Dybdal.

Sparsommelig

Vanligvis kommer lagene med sine egne følgebiler til sykkelritt i Europa. Men i og med at Arctic Race of Norway arrangeres langt unna der syklistene og deres følgebiler vanligvis ferdes, stiller sykkelrittet opp med biler for lagene gjennom sin bilpartner Hyundai.

Før rittet i 2019, som skulle arrangeres i Lofoten, Vesterålen og Ofoten, presenterte Hyundai ideen om å introdusere elbiler som følgebiler. Ledelsen i Arctic Race of Norway tente på ideen og det første året var 46 elbiler klare til rittet. Men et praktisk spørsmål reiste seg umiddelbart: Hvor skal bilene lades?

Ladeinfrastrukturen i regionen er sparsommelig, og når mer enn 40 elbiler skulle lades samtidig samme sted, over natta, var det helt avgjørende å finne en løsning.

Da tok daglig leder Knut-Eirik Dybdal kontakt med kraftselskapene i regionen. Selskapene satte seg sammen, og løsningen de kom opp med var tre tilhengere med ladeinfrastruktur utviklet av Fortum, som kunne fraktes med bil sammen med rittet, og kobles på høyspentnettet der bilene skulle lades.

– Det var herlig å se hvordan selskapene som egentlig er konkurrenter, samarbeidet om en løsning som er bra for hele regionen, sier Dybdal.

Dypere innsikt

Arctic Race of Norway ble i 2021 sertifisert som miljøfyrtårn. Ideen om å bli miljøfyrtårn vokste frem gjennom elbilsatsingen. Dette er den mest anerkjente miljøsertifiseringsordningen i Norge, og tilkjennegir forpliktelsene Arctic Race of Norway har for å redusere sin påvirkning på det ytre miljø.

– Gjennom elbilsatsingen etablerte vi ambisjonen om å bli verdens mest bærekraftige sykkelritt. For å komme dit er det mange forhold som skal være på plass. Gjennom statusen som miljøfyrtårn har vi fått en dypere innsikt i hva som kreves, og i tillegg fått på plass strategier og prosedyrer som skal føre oss til målet, sier Dybdal.