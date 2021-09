Nyheter

Vesterålskraft Nett vil i forbindelse med reparasjon av høyspentlinjene som går over Gullesfjorden stenge veien i perioder inntil 30 minutter mellom kl. 07 og 19. Det vil være manuell dirigering av trafikken i områdene det gjelder gjennom neste uke.

– Vi ber om forståelse for at dette er et arbeid som må utføres og beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre, melder Vesterålskraft Nett AS.