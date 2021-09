Politi stoppet kveldsbad

Nyheter

Det er politiet som på sin Twitter-konto melder om at det ble observert to personer i undertøyet på Kvalsaukbrua, som er en del av fylkesveg 82 mellom Sortland og Andenes.

Politiet og brannvesenet rykket ut til stedet.

Det viste seg at det var to personer som var i ferd med å skulle ta seg et bad fra brua. Da politiet kom til stedet, var baderne i ferd med å ta sitt andre hopp fra toppen av brua. De skriver at det ikke var tilrådelig ut fra strøm i havet og vanntemperatur.

En av baderne opplyser til VOL at alle forholdsregler var tatt, med vakter og flytevester. Personer passet også på fra land.

- Politiet ba oss ta kontakt med dem neste gang vi har planer om å hoppe fra brua, slik at de slipper å rykke ut. Det ble litt mer styr enn vi hadde regna med, sier han.

- Patruljen har tatt en formanende og opplysende prat med de involverte, opplyser politiet i Twitter-meldingen.