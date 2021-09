Tunellsaken bør løftes til Stortinget

Nyheter

Det sier Ørjan Robertsen til VOL. Han er kommunestyrepolitiker i Hadsel for Melbu og omegns samarbeidsliste (MOS) og sitter i kommunens arbeidsgruppe for samferdsel. Robertsen var fra 1999 til 2003 ordfører for Arbeiderpartiet i Hadsel.

– Dette er et spørsmål om distriktspolitikk, som alle nye stortingsrepresentanter fra Nordland bør være opptatte av, sier Ørjan Robertsen til VOL.

Han viser til at broprosjektene og utbygging av kortbaneflynettet i Vesterålen og Lofoten tidligere resulterte i økt aktivitet i begge regionene. Han mener det også vil bli økt aktivitet på begge sidene av Hadselfjorden dersom det bygges tunell under Hadselfjorden.

Etterlyser pådrivere

Han etterlyser pådrivere for en tunell-løsning under Hadselfjorden.

– Jeg har veldig lyst til å spørre de nye stortingsresentantene fra Nordland om de vil gå i bresjen for tunellsaken, som etter mine begreper vil være bra for både Lofoten og Vesterålen. Vi trenger sårt vekst i disse regionene nå.

Han etterlyser for øvrig pådrivere for en tunell-løsning, både blant politikere, næringslivet lokalt og på fylkesnivå.

– Det er få svar å få om tunell under Hadselfjorden. Ingen i det politiske miljø i regionene har noen bærende synspunkter. Få medier har fokus på saken, selv om regionrådet har gjort et positivt vedtak om bygging av tunellen.

Viser til historien

Han er opptatt av at betydningen for en tunell belyses historisk, og konstaterer samtidig at det har skjedd lite innen samferdsel i Vesterålen.

– Det har skjedd lite på samferdselsområdet etter at P.C. Reinsnes var pådriver for å få på plass de tre store bruene i Vesterålen: Andøy, Sortland og Hadsel. Regionen hadde god vekst etter at bruene kom på plass. Håkon Olai Kyllingmark var også kjent for utbyggingen av kortbanenettet. Siden da har det skjedd lite på samferdselssektoren i vår region, og nå mangler vi noen av våre sentrale politikere til å ta ballen videre for å få til en fremtidsrettet samferdsel mellom Lofoten og Vesterålen, sier Ørjan Robertsen, og peker på landsdelens egne politikere.

Savner synspunkter

Han savner synspunkter fra det politiske Nordland, og konstaterer at få medier fokuserer på saken, selv om regionrådet har uttalt seg positivt om tunell. Nordland fylkesting har dessuten støttet konklusjonene og anbefalingene i tunellutredningen til Statens vegvesen, der tunell fra Strønstad til Melbu anbefales.

– Hvorfor bør tunell under Hadselfjorden prioriteres, slik du ser det?

– Det er enkelt og greit fordi forbindelsen over Hadselfjorden er den viktigste samferdselspolitiske saken for Lofoten og Vesterålen. Regionene fortjener å gå fra stagnasjon til vekst. Med flere markerte distriktspolitiske representanter på Stortinget, som har fått oppslutning fra sine velgere gjennom fokus på distriktene, forventer jeg at stortingspolitikerne fra Nordland løfter saken til Stortinget.

Distriktspolitikk

Han minner for øvrig om at statsminister Erna Solberg under forrige stortingsvalg besøkte Melbu, og satte tunellsaken på dagsordenen.

– Sammen med Senterpartiets fokus på distriktspolitikk, og det at Arbeiderpartiet nå ser ut til å børste støv av sin distriktspolitikk i samarbeid med Sp og SV, gir det visse forhåpninger om at det kan jobbes aktivt for å fart på arbeidet med tunellen.

Ørjan Robertsen forventer nå at «våre» sentrale politikere vil ta tunellsaken videre, slik Kyllingmark og Reinsnes i sin tid gjorde.

– Det er ikke umulig at Bent-Joacim Bentzen i Nordland Senterparti kan bli statsråd eller statssekretær. Til nå har ingen sentrale politikere tatt eierskap til å drive tunellsaken videre, men nå mener jeg at blant annet Bentzen med sin erfaring fra samferdselssektoren har den mulighet. Han er jo også fra Hadsel, sier Ørjan Robertsen til VOL.