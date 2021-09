-Vesterålskraft - En vanskelig avgjørelse

Nyheter





Vi ansatte ble fortalt av ledelsen tidlig i prosessen at nettselskapet må bli 100% NVE effektiv for å kunne overleve videre og for å kunne bli mer NVE effektiv, kan man slå seg sammen med andre større nettselskap. På denne måten kan selskapet hente synergieffekter som f.eks. felles datasystemer, lisenser etc. Vi ble fortalt at det å fortsette som før, kunne bli økonomisk vanskelig og at i verste fall kunne det føre til nedbemanning i fremtiden. Tidlig i prosessen var det to aktuelle tilbydere (Lofotkraft og Troms kraft) og NITO og EL&IT medlemmene stemte (siden nedbemanning ble nevnt) på Troms Kraft som beste alternativ for selskapet og for de ansatte. Tilbudet fra Nordkraft kom senere på banen, etter at denne avgjørelsen ble tatt. Hvis det er slik at Vesterålskraft MÅ selges for å unngå nedbemanning i fremtiden, mener både EL&IT og NITO fremdeles at tilbudet fra Troms Kraft er det beste alternativet.

Tilbud fra Lofotkraft, Nordkraft og Troms kraft



To av tre tilbydere (Lofotkraft og Nordkraft) tilbyr en modell der Vesterålskraft Nett består etter salget som eget selskap (under nye eiere). Denne modellen er etter vår mening ikke så ulik det som kalles for "null alternativet" (ikke salg - fortsette som før), så med andre ord "null alternativet" er et reelt alternativ.

De ti siste årene investerte Vesterålskraft 370 millioner kroner og har likevel levert et samlet overskudd på 41,2 millioner og planen er å investere 388 nye millioner de neste ti årene (noe som ikke er så ulikt det som ble investert de siste ti årene).

Hvordan kan det være mulig at andre selskap er villige til bruke nesten en milliard kroner for å kjøpe Vesterålskraft, gi de ansatte ti års jobbgaranti, garantere lavere nettleie og klarer fortsatt å se gevinst av et slikt kjøp og vi ikke klarer å se potensialet Vesterålskraft har? Hva slags utredninger har disse selskapene gjort som vi ikke har gjort?

NVE effektivitet



Nettselskapene i Lofotkraft og Nordkraft er heller ikke 100% NVE effektiv i dag og det betyr også at Vesterålskraft ikke kommer til å bli 100% NVE effektiv i nær fremtid, med en slik modell disse to selskapene tilbyr. Er effektivitet ikke spørsmål lenger? Kun Troms Kraft alternativet vil gi 100% NVE effektivitet siden Troms Kraft er over 100% effektiv i dag.

Veien videre

Hvis veien videre er å selge, så bør politikerne tenke seg nøye om, før de gir fra seg denne samfunnskritiske funksjonen som Vesterålskraft har. Vesterålskraft er i tillegg en bedrift som genererer store positive økonomiske ringvirkninger rundt seg i ulike grader i de tre eierkommunene, og tilbyr alle tre kommunene lav nettleie, noe som få i Norge har i dag. Salg av selskapet kan på sikt gi mye høyere nettleie uten at noen i Vesterålen kommer til å ha mulighet til å påvirke eller endre det.

Men hvis veien videre er å beholde Vesterålskraft, må eierne lage en god strategiplan og utbyttepolitikk for å imøtekomme de eventuelle utfordringene som kan komme.

Vi ansatte ønsker ikke flere slike salgsprosesser som skaper uro og frustrasjon i selskapet.

Vi har stor tillit til politikerne våre og vi håper at de tenker langsiktig og fornuftig, og at de skal gjøre det som er best for selskapet, de ansatte og ikke minst for hele Vesterålen.