Derfor gikk bolig fra 1900 langt over takst

En eldre bolig som var lagt ut med prisantydning på 1,9 millioner kroner på Finn, ble solgt langt over takst. At kjøper fikk over 1.000 meter strandlinje med på kjøpet, mener en eiendomsmegler VOL har snakket med har hatt betydning for salget.