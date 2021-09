Klager på grønt lys til torskeoppdrett

Nyheter

Politikerne i Øksnes ønsket å gi oppdrettsselskapet Øyfisk grønt lys for å etablere en lokalitet for torskeoppdrett sør for Hjellsandøya, og innvilget dispensasjon fra kommuneplanen for en slik etablering. Det til tross for mange advarsler. Planene til Øyfisk har Fiskeridirektoratet, statsforvalteren og Nordland og Øksnes Fiskarlag frarådet, skrev VOL i mai.