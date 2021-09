Øksnes ønsker å selge sin del av Vesterålskraft

Nyheter

VOL skrev torsdag at Lofotkraft har kommet med et oppdatert tilbud overfor Øksnes kommune. Etter en politisk debatt i kommunestyret valgte flertallet å vedta å inngå avsluttende forhandlinger som gjelder salg av aksjene helt eller delvis basert på vedlagte tilbud fra Tromskraft AS, Nordkraft AS og Lofotkraft AS.