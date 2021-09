Hedret trofaste ansatte

Nyheter

Det opplyser ordfører Aina Nilsen i en pressemelding, som samtidig takker den ansatte for alt de har gjort gjennom et langt yrkesliv som kommuneansatt.

Der takker hun de ansatte som nylig har fått sine gaver for henholdsvis 25 og 35 års tjeneste i Hadsel kommune.

- På vegne av kommunestyret ønsker jeg å si takk for innsatsen som er lagt ned gjennom mange år, uttaler Nilsen i forbindelse med tildelingen av gavene.

Hun trekker frem at lang og tror tjeneste trolig ikke er i drømmene til ungdom i dag, men at veien de ansatte en gang valgte, har betydd enormt mye for Hadsel kommune og lokalsamfunnet.

- Absolutt alle kommer i kontakt med kommunen og vi er der fra vugge til grav. Det er ca. 1100 ansatte i Hadsel kommune og alle er viktige tannhjul som vi er avhengige av. Det er summen av den innsatsen dere alle legger ned, som gjør oss gode, heter det i uttalelsen fra Nilsen.

Hun trekker videre frem erfaringen og kompetansen som bærebjelke i Hadsel kommune.

- Det står stor respekt av innsatsen som er lagt ned gjennom mange år og den lojaliteten som er vist gjennom å være ansatt i Hadsel kommune over så lang tid, forteller hun.

Ifølge Hadsel kommunes nettsider fikk de som hadde vært ansatt i 25 år et kunstfat laget av Siv Johansen, mens de med 35 års erfaring fikk en inngravert vase.