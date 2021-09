Nå kan du bestemme når ferga skal gå

Nyheter

– Når trenger du at ferga går?

Det er innledningen på en pressemelding som er sendt ut av Hadsel kommune. Bakgrunnen er at innbyggerne i kommunen er blitt invitert til å komme med innspill om en ny rutetabell for fergeavgangene på sambandet Melbu-Fiskebøl.

Bakgrunnen for at innbyggernes innspill er ønsket, er at det er vedtatt en reduksjon på sambandet. Ifølge pressemeldingen må en da se på rutetabellen og fartøyets størrelse. Innspill som når på døgnet og dager med behov for flere avganger er ting som Nordland fylkeskommune er interessert i å vite, melder Hadsel kommune.

Det skal lyses ut nytt anbud for strekningen i februar/mars neste år. Dagens kontraktperiode går ut i 2023.

Hadsel kommune skriver at det etter innledende dialog og innspillsrunden, vil komme forslag om ny rutetabell foreligge fra fylkeskommunen. Deretter vil forslagene sendes ut på offentlig høring.

Fristen for å komme med forslag er 20. oktober, meldes det.