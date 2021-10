Heli-Team går sammen med Loe Equity

Nyheter

Det melder selskapet i en pressemelding.

Heli-Team er det eldste helikopterselskapet i det nordnorske innlandsmarkedet. Selskapet ble etablert i 1988 og har hovedbase i Harstad.

– Heli-Team har vært en suksess. Selskapet er blant de eldste innenlands helikopterbedriftene som fortsatt eies av de som i sin tid etablerte virksomheten, og har på mange måter vært drevet som en gründerbedrift frem til i dag, sier Bente Slåtto Steien, daglig leder og eier av Heli-Team.

Ifølge henne er tiden nå moden for å vokse.

– Vi har veldig tro på at samarbeidet med Loe Equity skal tilføre oss den kapitalen og de ressursene som er nødvendig for å kunne bli den ledende aktøren i Nord-Norge. Målet er på sikt å bli landsdekkende, sier Slåtto Steien.

– Er ute etter vekst

Hovedeier i Loe Equity er Lars Loe, som eier industribedriftene Loe Betongelementer og Loe Rørprodukter. Daglig leder i Loe Equity er Kent Jensen.

– Vi har veldig tro på at det skal være mulig å drive innenlands helikoptervirksomhet på en lønnsom måte, noe Heli-Team har vist gjennom hele sin historie, sier Jensen.

Han tror markedet er modent for å styrke sin posisjon.

Vi tror også markedet er modent for konsolidering. Heli-Team er etter vår mening det best drevne selskapet i sin bransje og målet vårt er å bruke det som plattform for videre vekst og konsolidering», sier Kent Jensen.

– Det er vekst vi er ute etter, så alle ansatte, kunder og leverandører kan se frem til en spennende tid fremover, hvor mange muligheter og nye utfordringer vil dukke opp», avslutter Slåtto Steien.